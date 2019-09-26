Глава МИД Иордании дал оценку предстоящему визиту короля страны в Россию

"Мой друг, очень рад видеть вас. Хочу сказать, как мы в Иордании ценим наши отношения. И мы с нетерпением ждём визита короля и его встречи с президентом, что станет ещё одной возможностью подчеркнуть, какой тесной является наша дружба, насколько наши отношения прозрачны и открыты и сколько ещё работы нам предстоит сделать. Мы благодарим вас за вашу поддержку и дружбу", - сказал ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая проходит на полях ГА ООН.