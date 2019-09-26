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РИА Новости

Глава МИД Иордании дал оценку предстоящему визиту короля страны в Россию

03:26 26.09.2019 (обновлено: 03:27 26.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Визит короля Иордании Абдаллы II в Россию станет хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами, заявил глава МИД Хашимитского королевства Айман ас-Сафади.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заседание Валдайского клуба состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии станут президент Азербайджана, король Иордании, президент Казахстана, президент Филиппин.
"Мой друг, очень рад видеть вас. Хочу сказать, как мы в Иордании ценим наши отношения. И мы с нетерпением ждём визита короля и его встречи с  президентом, что станет ещё одной возможностью подчеркнуть, какой тесной является наша дружба, насколько наши отношения прозрачны и открыты и сколько ещё работы нам предстоит сделать. Мы благодарим вас за вашу поддержку и дружбу", - сказал ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая проходит на полях ГА ООН.
"У нас очень конструктивный разговор идёт не только о двусторонних отношениях, но и по региональным вопросам. Мы ценим поддержку и принципиальную позицию России по палестинскому вопросу. У нас также хорошее сотрудничество идёт по Сирии, мы смогли сделать много хорошего и я надеюсь на продолжение такого сотрудничества", - добавил иорданский министр.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото
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Со своей стороны Лавров поблагодарил ас-Сафади за тёплые слова и отметил, что в России также ценят отношения с Иорданией.
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МИД ИорданииАбдалла IIСергей ЛавровСирияООНИорданияРоссияВ мире
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