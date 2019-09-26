Бюджет "Информационного общества" может составить 820 миллиардов рублей

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Финансирование государственной программы "Информационное общество" в 2020-2022 годах может составить 820,034 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

В том числе финансирование программы в 2020 году запланировано в размере 235,35 миллиарда рублей, в 2021 году - 258,013 миллиарда рублей, в 2022 году - 326,671 миллиарда рублей.

Финансирование подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" в 2020 году, согласно проекту, может составить 57,152 миллиарда рублей, в 2021 году - 73,306 миллиарда рублей, в 2022 году - 106,034 миллиарда рублей.

Подпрограмма "Информационная среда" может быть в 2020 году профинансирована в размере 87,366 миллиарда рублей, в 2021 году - 66,593 миллиарда рублей, в 2022 году - 66,278 миллиарда рублей.

Проектом предусмотрено финансирование подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" в 2020 году в размере 13,438 миллиарда рублей, в 2021 году - 12,707 миллиарда рублей, в 2022 году - 8,625 миллиарда рублей.

Изначально программа была рассчитана на 2011-2020 годы, в апреле 2019 года правительство продлило сроки ее реализации до 2024 года.