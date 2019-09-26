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РИА Новости

Бюджет "Информационного общества" может составить 820 миллиардов рублей

03:14 26.09.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Финансирование государственной программы "Информационное общество" в 2020-2022 годах может составить 820,034 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
В том числе финансирование программы в 2020 году запланировано в размере 235,35 миллиарда рублей, в 2021 году - 258,013 миллиарда рублей, в 2022 году - 326,671 миллиарда рублей.
Финансирование подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" в 2020 году, согласно проекту, может составить 57,152 миллиарда рублей, в 2021 году - 73,306 миллиарда рублей, в 2022 году - 106,034 миллиарда рублей.
Подпрограмма "Информационная среда" может быть в 2020 году профинансирована в размере 87,366 миллиарда рублей, в 2021 году - 66,593 миллиарда рублей, в 2022 году - 66,278 миллиарда рублей.
Проектом предусмотрено финансирование подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" в 2020 году в размере 13,438 миллиарда рублей, в 2021 году - 12,707 миллиарда рублей, в 2022 году - 8,625 миллиарда рублей.
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Изначально программа была рассчитана на 2011-2020 годы, в апреле 2019 года правительство продлило сроки ее реализации до 2024 года.
Цели программы - повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, а также развитие экономического потенциала страны на основе использования IT-технологий. Ожидаемые результаты от реализации программы - принципиальный рост качества и доступности услуг почтовой связи, создание спектра новых услуг для населения на всей территории страны на базе почтовых отделений, а также обеспечение роста производительности труда и сокращение трансакционных издержек в экономике за счет стандартизации процессов и внедрения информационных технологий.
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