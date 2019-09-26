Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за всеми странами, которые могут "вести свои игры" в Венесуэле.

"Мы следим очень внимательно за ситуацией, в том числе и за другими странами, которые могут вести свои игры. У нас все под контролем", - сказал он на пресс-конференции