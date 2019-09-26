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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"

02:50 26.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за всеми странами, которые могут "вести свои игры" в Венесуэле.
"Мы следим очень внимательно за ситуацией, в том числе и за другими странами, которые могут вести свои игры. У нас все под контролем", - сказал он на пресс-конференции
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроРоссияСШАВ мире
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