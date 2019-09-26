На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Еще два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.

"В четвертом полугодии 2019 года предполагается запуск МКА "Танюша -5, -6" с позывными сигналами (RS10S, RS11S), миссией которых станет наблюдение за поверхностью Земли, построение карты глубины и разнесённый в пространстве эксперимент", - говорится в документе.

Спутники построены Юго-западным государственным университетом (ЮЗГУ). Первые две "Танюши" отправили на орбиту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос в августе 2017 года. Еще два таких спутника запустили во время своей внекорабельной деятельности Сергей Прокопьев и Олег Артемьев в августе 2018 года.