Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T02:43Z
https://ria.ru/20190926/1559139028.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_1611979afb93a0b77c467973d48fafe5.jpg
РИА Новости

На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"

02:43 26.09.2019
209
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Еще два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
"В четвертом полугодии 2019 года предполагается запуск МКА "Танюша -5, -6" с позывными сигналами (RS10S, RS11S), миссией которых станет наблюдение за поверхностью Земли, построение карты глубины и разнесённый в пространстве эксперимент", - говорится в документе.
Спутники построены Юго-западным государственным университетом (ЮЗГУ). Первые две "Танюши" отправили на орбиту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос в августе 2017 года. Еще два таких спутника запустили во время своей внекорабельной деятельности Сергей Прокопьев и Олег Артемьев в августе 2018 года.
Сообщалось, что спутники должны будут собраться в интеллектуальную группировку. Аппараты смогут обмениваться данными между собой. В случае если один из них уйдет за горизонт, оставшийся в зоне радиовидимости спутник можно будет использовать как передатчик телеметрии.
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления
01:36РИА Новости
Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
610100
Обсудить 0
Сергей ПрокопьевСергей РязанскийФедор ЮрчихинКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс
РИА
Новости
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления
Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
Гудзонов залив с борта МКС
Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Корабль "Союз" с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Лента
новостей
Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Молодой человек работает за компьютером
Бюджет "Информационного общества" может составить 820 миллиардов рублей
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Члены основного экипажа МКС-61/62: астронавт Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ), космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (Россия), астронавт NASA Джессика Меир (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния