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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В чешском Либереце нашли неразорвавшуюся бомбу, полиция проводит эвакуацию

02:38 26.09.2019
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© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 26 сен – РИА Новости. Полиция вынуждена была эвакуировать около 4,5 тысячи человек в городе Либереце на северо-западе Чехии в связи с найденной в этом районе неразорвавшейся бомбой со времен Второй мировой войны, сообщил журналистам приматор (глава) города Ярослав Замечник.
"Бомба была найдена во время строительных работ на Доубской улице около стадиона. Помимо полиции в эвакуации населения принимают участие 15 пожарных расчетов, из них 7 – из других районов Либерецкого края. Все эвакуированные развозятся автобусами в помещения начальных школ. Пиротехники начнут работать с бомбой после полного окончания процесса эвакуации. Предполагаю, что это произойдет около 1 часа ночи (02.00 мск)", - сказал приматор, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Временно остановлено движение на проходящих неподалеку от места обнаружения бомбы скоростной автотрассе I/35 и железной дороге. Также закрыты все находящиеся в данном районе торговые и развлекательные заведения.
Екатерина Бобкова
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80 лет с начала Второй мировой войныПрагаПроисшествияВ мире
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