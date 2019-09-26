В чешском Либереце нашли неразорвавшуюся бомбу, полиция проводит эвакуацию

ПРАГА, 26 сен – РИА Новости. Полиция вынуждена была эвакуировать около 4,5 тысячи человек в городе Либереце на северо-западе Чехии в связи с найденной в этом районе неразорвавшейся бомбой со времен Второй мировой войны, сообщил журналистам приматор (глава) города Ярослав Замечник.

"Бомба была найдена во время строительных работ на Доубской улице около стадиона. Помимо полиции в эвакуации населения принимают участие 15 пожарных расчетов, из них 7 – из других районов Либерецкого края. Все эвакуированные развозятся автобусами в помещения начальных школ. Пиротехники начнут работать с бомбой после полного окончания процесса эвакуации. Предполагаю, что это произойдет около 1 часа ночи (02.00 мск)", - сказал приматор, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.