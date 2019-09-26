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РИА Новости

Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин

02:33 26.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Новосибирске
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© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти 77 миллиардов рублей составит объем финансирования федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 37,4 миллиарда рублей, в 2021 году - 37,5 миллиарда рублей, в 2022 году - почти 2 миллиарда рублей.
На эти средства среди прочего буду создаваться новые места для детей полутора-трех лет в государственных и частных образовательных организациях.
Также более 120 миллиардов за три года будут выделены на подпрограмму "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики", в рамках которой получает субсидии фонд "Талант и успех", а также проводится мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и детей.
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Проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента РФ. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни". На реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено более 3 триллионов рублей. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены.
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НацпроектыФонд "Талант и успех"РоссияОбщество
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