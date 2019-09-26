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РИА Новости

Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX

02:28 26.09.2019
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© Фото : форум "Дело за малым"Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
© Фото : форум "Дело за малым"
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на надпись "Kak tebe takoe, Elon Musk", размещенную напротив офиса компании в городе Хоторн в Калифорнии.
"Правда", - написал он по-русски в своем Twitter на вопрос одного из подписчиков, обратил ли Маск внимание на билборд.
Помимо ставшей популярной в российской части интернета фразы, на рекламном щите также указан QR-код. Ранее СМИ сообщили, что он ведет на сайт с приглашением Илона Маска на бизнес-форум "Дело за малым", который в октябре пройдет в Краснодаре.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
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Илон МаскSpaceXКалифорнияСШАTwitterТехнологииВ мире
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