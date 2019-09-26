Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX

Помимо ставшей популярной в российской части интернета фразы, на рекламном щите также указан QR-код. Ранее СМИ сообщили, что он ведет на сайт с приглашением Илона Маска на бизнес-форум "Дело за малым", который в октябре пройдет в Краснодаре.