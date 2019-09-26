Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США

ООН, 26 сен - РИА Новости. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский иронически прокомментировал оговорку польского дипломата, который оговорился и высказался от имени США.
"Классическая оговорка по Фрейду: представитель Польши завершил свое заявление в Совете Безопасности ООН, сказав, что "США" не будут сотрудничать с ОДКБ, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Не пора ли Варшаве начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую?" - задался вопросом Полянский в Twitter.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН совпала с периодом председательства России в Совбезе. РФ в эти дни проводит два заседания СБ. Первое посвящено сотрудничеству между ООН и региональными организациями по вопросу поддержания мира и безопасности на планете, а также роли ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с терроризмом. Тема второго - мир и безопасность в Африке.
Генсек ООН Антониу Гутерреш уже отметил важную роль ОДКБ, ШОС и СНГ в деле борьбы с терроризмом.