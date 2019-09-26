Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН совпала с периодом председательства России в Совбезе. РФ в эти дни проводит два заседания СБ. Первое посвящено сотрудничеству между ООН и региональными организациями по вопросу поддержания мира и безопасности на планете, а также роли ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с терроризмом. Тема второго - мир и безопасность в Африке.