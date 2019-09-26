Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. НАТО направила танки к литовско-белорусской границе, поскольку Минск лежит на пути войск альянса к российской территории, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью НАТО направила танки к литовско-белорусской границе, поскольку Минск лежит на пути войск альянса к российской территории, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT

"Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в десяти километрах от ее границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что НАТО и Соединенные Штаты осознают, что Белоруссия и Россия находятся в формате союзного государства, и рассматривают Минск как надежного союзника и партнера Москвы.

"Такой батальон из 500 человек и нескольких десятков единиц танковой техники — это довольно солидное соединение, которое в состоянии решать глубинные тактические задачи. Однако сегодня все угрозы России компенсируются как зеркальными, так и ассимметричными мерами, поэтому сильного беспокойства его размещение вызывать не должно", — добавил Литовкин.