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РИА Новости
Союзное государство

Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией

02:16 26.09.2019
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкТанк M1 Abrams
Танк M1 Abrams
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. НАТО направила танки к литовско-белорусской границе, поскольку Минск лежит на пути войск альянса к российской территории, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT.
"Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в десяти километрах от ее границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что НАТО и Соединенные Штаты осознают, что Белоруссия и Россия находятся в формате союзного государства, и рассматривают Минск как надежного союзника и партнера Москвы.
"Такой батальон из 500 человек и нескольких десятков единиц танковой техники — это довольно солидное соединение, которое в состоянии решать глубинные тактические задачи. Однако сегодня все угрозы России компенсируются как зеркальными, так и ассимметричными мерами, поэтому сильного беспокойства его размещение вызывать не должно", — добавил Литовкин.
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В среду минобороны Литвы сообщило о прибытии в страну первого танкового батальона девятого полка первой дивизии армии США. До весны следующего года танковое соединение будет находиться близ города Пабраде, располагающегося всего лишь в десяти километрах от белорусской границы.
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Союзное государствоНАТОБелоруссияРоссияСШАЛитваБезопасностьВ мире
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