Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Штаб по тушению возгорания на российском траулере "Бухта Наездника" в норвежском Тромсе рассматривает вариант затопления судна, сообщил представитель полиции города Мортен Петтерсен.

"В данный момент возгорание вышло из-под контроля. На борту находится емкость с аммиаком. Если она взорвется, мы окажемся в очень плохой ситуации", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, штаб по тушению рассматривает два варианта дальнейших действий. "Или позволить судну затонуть там, где оно находится сейчас, чтобы ликвидировать пожар или создать вокруг горящего судна зону безопасности диаметром 300 метров", - сказал Петтерсен. Пожарные опасаются, что огонь может распространиться в кормовую часть судна, где находятся емкости с аммиаком.