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РИА Новости

Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар

02:08 26.09.2019
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© Фото : Tromsø Havn KFПорт Тромсё
Порт Тромсё
© Фото : Tromsø Havn KF
Порт Тромсё. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Штаб по тушению возгорания на российском траулере "Бухта Наездника" в норвежском Тромсе рассматривает вариант затопления судна, сообщил представитель полиции города Мортен Петтерсен.
"В данный момент возгорание вышло из-под контроля. На борту находится емкость с аммиаком. Если она взорвется, мы окажемся в очень плохой ситуации", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, штаб по тушению рассматривает два варианта дальнейших действий. "Или позволить судну затонуть там, где оно находится сейчас, чтобы ликвидировать пожар или создать вокруг горящего судна зону безопасности диаметром 300 метров", - сказал Петтерсен. Пожарные опасаются, что огонь может распространиться в кормовую часть судна, где находятся емкости с аммиаком.
Ранее издание Nordlys со ссылкой на полицию сообщило, что наибольшее горение к вечеру наблюдалось в районе рыбофабрики на борту, а также что судно получило значительный крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.
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