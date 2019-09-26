Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Полиция норвежского Тромсё приняла решение расширить зону безопасности вокруг горящего в порту российского траулера "Бухта Наездника" до 300 метров, жителей будут эвакуировать, сообщила полиция в Полиция норвежского Тромсё приняла решение расширить зону безопасности вокруг горящего в порту российского траулера "Бухта Наездника" до 300 метров, жителей будут эвакуировать, сообщила полиция в Twitter

"Начальник полиции принял решение об эвакуации в зоне безопасности в радиусе 300 метров от горящего траулера", - говорится в сообщении. Жителям этого района предлагается прийти в ратушу, сообщается, что полиция свяжется со всеми, кто живет вокруг места пожара.

Ранее сообщалось, что штаб по тушению из-за вышедшего из-под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй – расширение зоны безопасности.

Тушение пожара, который бушует уже 12 часов, осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, а также тем, что судно дало крен. Как сообщает телерадиокомпания NRK, неподалеку от места пожара находится автозаправка, которая закрылась из-за ЧП.

Издание Nordlys со ссылкой на полицию сообщило, что наибольшее горение к вечеру наблюдалось в районе рыбофабрики на борту, а также, что судно получило значительный крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца, нет. Как сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, траулер "Бухта Наездник", зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.