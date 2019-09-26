Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября совершит визит в Самарскую митрополию, где посетит Поволжский православный институт в Тольятти, освятит самарский Софийский собор и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Как сообщили в пресс-службе патриарха, первый день визита глава Русской церкви проведет в Тольятти, где посетит Поволжский православный институт. Далее он совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе.
"На следующий день, 27 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое освящение Софийского собора города Самары и возглавит Божественную литургию, по завершении которой предстоятель Русской православной церкви обратится к верующим", — приводит пресс-служба патриарха слова председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
Также 27 сентября предстоятель Русской церкви встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Самарская митрополия создана в 2012 году и включает в себя Кинельскую, Отрадненскую, Самарскую, Сызранскую и Тольяттинскую епархии. Последняя вошла в состав митрополии по решению Синода РПЦ в 2019 году. Глава митрополии - митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского создан в 2013 году. Институт - светское учреждение с преподаванием гуманитарных наук и теологии.