Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября совершит визит в Самарскую митрополию, где посетит Поволжский православный институт в Тольятти, освятит самарский Софийский собор и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Как сообщили в пресс-службе патриарха, первый день визита глава Русской церкви проведет в Тольятти, где посетит Поволжский православный институт. Далее он совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе.

"На следующий день, 27 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое освящение Софийского собора города Самары и возглавит Божественную литургию, по завершении которой предстоятель Русской православной церкви обратится к верующим", — приводит пресс-служба патриарха слова председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Также 27 сентября предстоятель Русской церкви встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.