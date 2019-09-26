США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен – РИА Новости. США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
"Мы за последние несколько дней, думаю, добились настоящего прогресса в объединении мира против этой проблемы (Ирана)", - сказал госсекретарь США, завершая программу пребывания своей делегации на 74-й Генеральной Ассамблее ООН.
Он сообщил, что неделя на ГА была "продуктивной".
"Мы увидели, что европейцы приняли позицию в отношении атак на Саудовскую Аравию, ясно дав понять, что это был Иран", - сказал Помпео, отметив, что (страны Европы) "разделяют наше мнение, что существующее соглашение (с Ираном по атому - ред.) не будет работать, не решит мировые проблемы и не сможет создать стабильность на Ближнем Востоке", - сказал госсекретарь США.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.