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РИА Новости

Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна

01:56 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские лизинговые компании в 2020 году могут получить 1,37 миллиарда рублей из бюджета в качестве возмещения затрат по кредитам, взятым в 2016-2018 годах для закупки и передачи в лизинг воздушных судов и тренажеров, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
"Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2016 - 2018 годах на закупку воздушных судов и тренажеров для российских воздушных судов с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)... 2020... 1,3667 миллиарда рублей", - говорится в документе.
Субсидии на указанные цели в период 2021-2022 годов предусмотрены в размере 1,217 и 1,267 миллиарда рублей, соответственно.
Минфин также предусматривает субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей в лизинг российским авиакомпаниям, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в банках и ВЭБ.РФ в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов.
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ВЭБВнешэкономбанкМинистерство финансов РФРоссияБезопасностьЭкономика
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