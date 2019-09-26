Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"

ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем раскритиковал организацию за "бездействие и молчание", следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.

Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в четверг. В ходе встречи Роухани раскритиковал ООН за "бездействие и молчание" организации относительно "агрессии и экономического терроризма" США против Ирана, а также действий Израиля в отношении Палестины, Ирака, Ливана и Сирии, которые Роухани назвал преступлением.

Кроме того, президент Ирана рассказал о своей "Ормузской мирной инициативе", предполагающей обеспечение безопасности в Ормузском проливе и соединяемыми им заливами - Оманском и Персидском, подтвердив готовность сотрудничать с ООН в этом направлении.