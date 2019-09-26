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РИА Новости

Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"

01:45 26.09.2019 (обновлено: 02:01 26.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем раскритиковал организацию за "бездействие и молчание", следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.
Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в четверг. В ходе встречи Роухани раскритиковал ООН за "бездействие и молчание" организации относительно "агрессии и экономического терроризма" США против Ирана, а также действий Израиля в отношении Палестины, Ирака, Ливана и Сирии, которые Роухани назвал преступлением.
Кроме того, президент Ирана рассказал о своей "Ормузской мирной инициативе", предполагающей обеспечение безопасности в Ормузском проливе и соединяемыми им заливами - Оманском и Персидском, подтвердив готовность сотрудничать с ООН в этом направлении.
Генсек ООН, в свою очередь, приветствовал инициативу, а также заявил о поддержке ядерной сделки.
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74-я сессия Генассамблеи ООНАнтониу ГуттерешХасан РоуханиГенеральная Ассамблея ООНООНИранСШАВ мире
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