Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу скандально известного полковника Дмитрия Захарченко Виктору по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.30.

Мещанский суд Москвы в конце апреля приговорил Захарченко-старшего к четырем годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второму фигуранту дела – экс-главе банка Владимиру Корьевкину - суд назначил 4,5 года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Он также обжаловал решение суда первой инстанции.

Данное дело было выделено из материалов в отношении Захарченко-младшего. Отцу полковника и Корьевкину вменялась растрата средств МИА-банка путем фиктивного трудоустройства в него Виктора Захарченко на должность советника председателя. При этом в обвинении говорилось, что ныне осужденных, а также председателя банка Сергея Гриба вовлекли в преступную группу "неустановленные лица". Последний арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первые деньги - до оформления зарплатной карты – ему выдали наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб мужчина возместил.

Корьевкин и Захарченко-старший некоторое время содержались в СИЗО, но позднее были переведены под домашний арест. После оглашения приговора их вновь взяли под стражу.