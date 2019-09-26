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РИА Новости

Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко

01:39 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу скандально известного полковника Дмитрия Захарченко Виктору по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14.30.
Мещанский суд Москвы в конце апреля приговорил Захарченко-старшего к четырем годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второму фигуранту дела – экс-главе банка Владимиру Корьевкину - суд назначил 4,5 года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Он также обжаловал решение суда первой инстанции.
Данное дело было выделено из материалов в отношении Захарченко-младшего. Отцу полковника и Корьевкину вменялась растрата средств МИА-банка путем фиктивного трудоустройства в него Виктора Захарченко на должность советника председателя. При этом в обвинении говорилось, что ныне осужденных, а также председателя банка Сергея Гриба вовлекли в преступную группу "неустановленные лица". Последний арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.
Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
11 сентября, 16:27РИА Новости
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По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первые деньги - до оформления зарплатной карты – ему выдали наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб мужчина возместил.
Корьевкин и Захарченко-старший некоторое время содержались в СИЗО, но позднее были переведены под домашний арест. После оглашения приговора их вновь взяли под стражу.
В июне Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко по двум эпизодам получения взятки к 13 годам колонии, также лишив его звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей. Жалоба на его приговорен будет рассмотрена Мосгорсудом 2 октября.
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