Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Алексею Миняйло, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Миняйло до 27 декабря", - сказала собеседница она.
Какие конкретно действия вменяются ему, следствие пока не сообщило.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.