Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . Архивное фото

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Алексею Миняйло, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Миняйло до 27 декабря", - сказала собеседница она.

Какие конкретно действия вменяются ему, следствие пока не сообщило.