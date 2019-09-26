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РИА Новости

Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек

01:32 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-61/62: астронавт Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ), космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (Россия), астронавт NASA Джессика Меир (США) перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на космодроме Байконур
Члены основного экипажа МКС-61/62: астронавт Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ), космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (Россия), астронавт NASA Джессика Меир (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен — РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-15" открыл люк и перешел на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур, где велась трансляция стыковки.
На "Союзе МС-15" прилетели россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
На борту станции их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
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Алексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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