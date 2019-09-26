Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен — РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-15" открыл люк и перешел на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур, где велась трансляция стыковки.
На "Союзе МС-15" прилетели россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
На борту станции их встретили россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.