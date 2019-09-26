ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. ЕС "ничего не будет делать" по санкциям против Ирана, не спросив США, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"У нас была хорошая дискуссия по санкциям... Есть единство по санкциям — европейцы весьма ясно заявили, что не будут ничего делать без нашего согласия", - сказал Мнучин на совместной пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом.