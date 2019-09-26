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РИА Новости

Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве

01:07 26.09.2019
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© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР
Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ обсудит в четверг выделение Минпросвещению 100,8 миллиона рублей на завершение в 2019 году строительства дошкольной образовательной организации в Кызыле в Республике Тыва, сообщила пресс-служба кабмина.
"Проектом распоряжения предлагается выделить ассигнования в размере 100,83 миллиона рублей. Принятие документа позволит в 2019 году завершить строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в Кызыле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это обеспечит повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в Кызыле.
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РоссияТуваОбразование - ОбществоОбщество
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