Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве

Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР. Архивное фото

Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР

© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ обсудит в четверг выделение Минпросвещению 100,8 миллиона рублей на завершение в 2019 году строительства дошкольной образовательной организации в Кызыле в Республике Тыва, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предлагается выделить ассигнования в размере 100,83 миллиона рублей. Принятие документа позволит в 2019 году завершить строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в Кызыле", - говорится в сообщении.