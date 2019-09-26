Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве.

Рассмотрение жалобы назначено на 10.00.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО — поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.