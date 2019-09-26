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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову

01:00 26.09.2019 (обновлено: 01:07 26.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовАктер Павел Устинов
Актер Павел Устинов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Актер Павел Устинов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве.
Рассмотрение жалобы назначено на 10.00.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
20 сентября, 19:21Сказано в эфире
Слышали новость? Без апелляции: Мосгорсуд отпустил Павла УстиноваМолва услышана: Устинов на свободе. Найдут и без регистрации: призывников обнаружат по месту учебы или работы. "Регуляторная гильотина" может отрубить у календаря некоторые профессиональные праздники. Эти темы в программе "Слышали новость?".
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО — поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Павел Устинов в суде
Вчера, 01:59РИА Новости
Устинов выразил поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
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Татьяна МоскальковаАнатолий КучеренаМосковская городская думаАндрей ТурчакРоссияПроисшествия
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