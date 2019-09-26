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РИА Новости

Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу

00:59 26.09.2019 (обновлено: 01:01 26.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче визы властями США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в списке тех, кому США отказали в выдаче визы накануне генассамблеи ООН, был руководитель "Роскосмоса" Рогозин, он хотел принять участие в мероприятии по теме сотрудничества в космическом пространстве.
"Я с 2014 года под санкциями и они мне никак не мешают работать руководителем "Роскосмоса". Отношусь к этому решению равнодушно", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур после успешного пилотируемого запуска к МКС.
"Я как-то упустил международные события. Все, кто мне нужен для работы, тот здесь. Кто хочет работать, приедет ко мне", - добавил Рогозин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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По его словам, МИД выскажет свою позицию по политической составляющей этой проблемы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииЛеонид СлуцкийМеждународная космическая станцияСергей ЛавровДмитрий РогозинООНРоссияСШАВ мире
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