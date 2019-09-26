Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче визы властями США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в списке тех, кому США отказали в выдаче визы накануне генассамблеи ООН, был руководитель "Роскосмоса" Рогозин, он хотел принять участие в мероприятии по теме сотрудничества в космическом пространстве.
"Я с 2014 года под санкциями и они мне никак не мешают работать руководителем "Роскосмоса". Отношусь к этому решению равнодушно", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур после успешного пилотируемого запуска к МКС.
"Я как-то упустил международные события. Все, кто мне нужен для работы, тот здесь. Кто хочет работать, приедет ко мне", - добавил Рогозин.
По его словам, МИД выскажет свою позицию по политической составляющей этой проблемы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.