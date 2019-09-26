Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче визы властями США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в списке тех, кому США отказали в выдаче визы накануне генассамблеи ООН, был руководитель "Роскосмоса" Рогозин, он хотел принять участие в мероприятии по теме сотрудничества в космическом пространстве.

"Я с 2014 года под санкциями и они мне никак не мешают работать руководителем "Роскосмоса". Отношусь к этому решению равнодушно", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур после успешного пилотируемого запуска к МКС.

"Я как-то упустил международные события. Все, кто мне нужен для работы, тот здесь. Кто хочет работать, приедет ко мне", - добавил Рогозин.

По его словам, МИД выскажет свою позицию по политической составляющей этой проблемы.