Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит в четверг выделение Минздраву 1,27 миллиардов рублей на приобретение медицинских изделий для медорганизаций в Московской, Волгоградской и Новосибирской областях, сообщила пресс-служба кабмина.
"Проектом распоряжения предусматривается выделение ассигнований в размере 1 274 843,5 тысячи рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бюджету Волгоградской области предлагается выделить 582,6 миллиона рублей, бюджету Московской области - 484,6 миллиона рублей, бюджету Новосибирской области - 207,5 миллиона рублей.