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РИА Новости

Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия

00:56 26.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит в четверг выделение Минздраву 1,27 миллиардов рублей на приобретение медицинских изделий для медорганизаций в Московской, Волгоградской и Новосибирской областях, сообщила пресс-служба кабмина.
"Проектом распоряжения предусматривается выделение ассигнований в размере 1 274 843,5 тысячи рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бюджету Волгоградской области предлагается выделить 582,6 миллиона рублей, бюджету Московской области - 484,6 миллиона рублей, бюджету Новосибирской области - 207,5 миллиона рублей.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
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