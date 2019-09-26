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РИА Новости

Кабмин обсудит повышение штрафа за незаконную частную охранную деятельность

00:28 26.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ обсудит изменения Кодекса об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную частную охранную деятельность, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом, в частности, предлагается внести в статью 20.16 КоАП (Незаконная частная детективная или охранная деятельность) изменения, предусматривающие увеличение размеров административных штрафов за незаконное осуществление частной охранной деятельности, налагаемых на граждан (от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей), должностных лиц (от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей), юридических лиц (от 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
Кроме того, проект предлагает установить ответственность за повторное незаконное осуществление частной охранной деятельности.
Предлагается установить наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Уточняется, что для должностных лиц предлагается установить наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет; для юридических лиц - административный штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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