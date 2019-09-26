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РИА Новости

Холодный сентябрь поднял спрос россиян на обогреватели, рассказал эксперт

00:31 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне из-за холодной погоды в сентябре увеличили спрос на обогреватели, сообщили РИА Новости представители Ozon и "Авито".
В середине сентября в центральной части России наблюдалась резкое похолодание с температурами ниже климатической нормы. Данный факт и ожидание начала отопительного сезона вызвало недовольство граждан и бурные обсуждения в соцсетях.
В онлайн-ритейлере Ozon сообщили РИА Новости, что жители Москвы и Санкт-Петербурга начали "греться" с 16 сентября: продажи обогревателей выросли в 3,5 раза относительно среднего значения в сентябре, тепловентиляторов - почти в 7 раз, пледов - на 45%. Директор по развитию категорий "Красота, одежда и обувь" Ozon Илоанга Ершова указала, что продажи теплой одежды с 21 сентября выросли на 160%.
"Наибольший спрос пришелся на шапки и шарфы, их продажи выросли на 130% относительно первых чисел сентября, а также на термобелье, рейтузы и теплые колготки - их покупали на 90% чаще среднего значения в сентябре. Интересно, что москвичи и петербуржцы все ответственнее подходят к своему здоровью - по сравнению с прошлым годом продажи утепленной галантереи и нижнего белья выросли на 150%", - добавила Ершова.
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Рост спроса на обогреватели отметили также в сервисе для размещения объявлений "Авито". Так, по данным сервиса, 24 сентября обогреватели заняли 29 место в общероссийском рейтинге самых популярных поисковых запросов на площадке против 228 места на 1 сентября. С начала сентября спрос на них вырос в 3,5 раза, а предложение - на 9%, при этом продавцы подняли цену на обогреватель в среднем на 40%, до 9,442 тысячи рублей.
"Среди жителей Москвы, в чьих квартирах еще не включили отопление, потребность в обогревателях рекордно подскочила - в 18,5 раза по сравнению с 1 сентября. В свою очередь, предложение увеличилось на 20%, а средняя цена составила 25,136 тысячи рублей за прибор. Что касается Северной столицы, здесь с начала месяца спрос возрос в 6,5 раз. В среднем обогреватель в городе обойдется в 6 тысяч рублей", - сказали в "Авито".
В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" (ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо") рассказали, что динамика роста продаж климатической техники в сетях соответствует сезону. "В августе-сентябре 2019 года продажи обогревателей выросли на четверть в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что пик спроса придется на октябрь, когда осенняя погода закрепится в большинстве регионов России", - добавили в компании.
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ЭльдорадоМоскваРоссияОбщество
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