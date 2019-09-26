Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T12:53Z
https://ria.ru/20190926/1559129186.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155912/05/1559120545_0:16:3584:2032_1036x0_80_0_0_6b28f19e093d2d981e5f791f1034593f.jpg
РИА Новости

Водичка из Фукусимы. Ученые проследили за радионуклидами аварийной АЭС

08:00 26.09.2019 (обновлено: 12:53 26.09.2019)
10013
© Depositphotos / jukai5Радиоактивные отходы
Радиоактивные отходы
© Depositphotos / jukai5
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Компания TEPCO, обслуживающая АЭС "Фукусима-1", намерена cлить зараженную тритием воду в Тихий океан. Это вызвало бурю негодования среди экологов и насторожило соседние страны. Тритий — долгоживущий радиоактивный изотоп водорода, влияние которого на здоровье интенсивно изучается. Какие радионуклиды попали в окружающую среду из аварийных ректоров и как это отразилось на морских организмах — в материале РИА Новости.

Путешествие радиоактивного цезия в Тихом океане

Сильнейшее землетрясение магнитудой девять ударило по Японии 11 марта 2011 года. Пришедшее следом со стороны Тихого океана цунами разрушило защиту расположенной на берегу АЭС "Фукусима-1" и повредило систему электропитания. Насосы, качавшие океанскую воду, чтобы охлаждать реакторы и пруды с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), остановились. Взрыв повредил три энергоблока и выбросил в окружающую среду часть топлива.
В атмосферу попала примерно десятая часть объема, выброшенного при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В основном это летучие элементы, газы. Ветры сразу отнесли их в Тихий океан, где их львиная доля осела.
С точки зрения последствий для здоровья человека и живых организмов важно следить за распространением долгоживущих изотопов цезия, плутония, стронция и йода. Плутония в окружающей среде после аварии на "Фукусиме-1" оказалось очень мало, уровень йода-129 был превышен только у берегов префектуры. Сейчас лучше всего изучено распространение в океане цезия-137 с периодом полураспада 30 лет.
Этот изотоп быстро поступает в организм морских животных из воды и пищи. Со временем он накапливается в тканях и костях и может сильно превышать норму, несмотря на то, что фоновое содержание его в воде будет небольшим.
CC BY 4.0 / Ken Buesseler et al. Annu. Rev. Mar. Sci. 2017.9:173-203 / Ученые полагают, что из "Фукусимы-1" продолжаются утечки радиоактивного цезия. Главный переносчик — речной сток и подземные воды
Поступление радиоактивного цезия из Фукусимы в океан
CC BY 4.0 / Ken Buesseler et al. Annu. Rev. Mar. Sci. 2017.9:173-203 /
Ученые полагают, что из "Фукусимы-1" продолжаются утечки радиоактивного цезия. Главный переносчик — речной сток и подземные воды
Ученые из Океанографического института в Вудс-Хоуле (США) с коллегами из разных стран собрали данные о содержании цезия-137 в северной части Тихого океана после марта 2011 года. Его уровень и без того был повышен вследствие ядерных испытаний начала 1960-х и составлял один-два беккереля на кубометр воды. После аварии показатель резко вырос до 68 миллионов беккерелей, после чего в течение четырех лет плавно падал.
Выяснилось, что береговые и океанские течения отнесли массу зараженной воды от берегов Японии к востоку, далее к Аляске и оттуда, обогнув Северо-Американский континент, в 2015 году радиация добралась до берегов Калифорнии. Распространение радиоцезия южнее было заблокировано течениями.
Уже через две недели после аварии цезий-137 обнаружился в пробах воды на глубине пятьсот метров, в апреле — пять километров. Учитывая, что места измерений расположены в километре и двух километрах от берега, течения не могли так быстро его туда отнести. Значит, делают вывод авторы работы, изотоп принесен ветрами.
К 2015 году в гавани префектуры Фукусима всего один процент выловленной для изучения рыбы содержал повышенное количество цезия-137 (более ста беккерелей на килограмм мяса). Однако отдельные экземпляры были заражены аномально. Значит, полагают ученые, из аварийных реакторов продолжаются утечки жидких радионуклидов. Впрочем, заграждения мешают выйти зараженной рыбе в открытый океан.
CC BY 4.0 / Ken Buesseler et al. Annu. Rev. Mar. Sci. 2017.9:173-203 / Уровень радиоактивного цезия в океане после аварии на "Фукусиме-1" постепенно падал в течение нескольких лет
Активность радиоактивного цезия в океане после аварии на Фукусиме
CC BY 4.0 / Ken Buesseler et al. Annu. Rev. Mar. Sci. 2017.9:173-203 /
Уровень радиоактивного цезия в океане после аварии на "Фукусиме-1" постепенно падал в течение нескольких лет

Стоит ли бояться трития

Воду для охлаждения реакторов и ОЯТ на "Фукусиме-1" качают из океана, после контакта с высокорадиоактивным топливом ее очищают от опасных радионуклидов, за исключением трития, и помещают в емкости. На территории АЭС хранится сейчас более миллиона тонн воды в 960 цистернах. Как пишут СМИ со ссылкой на представителей TEPCO, через три года эти возможности будут исчерпаны, и предстоит решать, что делать с водой дальше. Не исключено, что оптимальным вариантом будет слить ее постепенно в океан, если не найдется другое решение.
Период полураспада трития — 12,3 года. Он служит источником бета-излучения, которое задерживается верхним слоем кожи человека, и, в отличие от ионизирующего, не повреждает клетки и генетический материал. Этот изотоп хорошо растворяется в воде и биологически активен. С водой он быстро проникает в организм и быстро из него выводится: у рыб — через два дня, у человека — через десять дней.
В отличие от радиоактивного цезия, поступающего в окружающую среду в результате деятельности человека, тритий имеет и природный источник. Он постоянно образуется в атмосфере на высоте десяти-двадцати километров под действием космических лучей. Оттуда попадает на поверхность и оказывается в снеге и воде, в том числе питьевой. Другой источник поступления в окружающую среду — ядерные реакторы.
Тритий может связываться с органическими веществами в тканях и клетках — белками, липидами, нуклеиновыми кислотами. Если в такой форме он задерживается в организме надолго, это может вызвать негативный эффект и хромосомные повреждения.
Данных о том, что малые дозы трития в организме повреждают ДНК, нет. Однако большие дозы служат предметом активного изучения. Предполагают, что тритий способствует росту свободных радикалов в клетке, которые, в свою очередь, могут вызвать окислительный стресс или нежелательный ответ организма.
Тритий считается сравнительно безопасным для живых организмов, и, возможно, его сброс из "Фукусимы-1" не приведет к сильному увеличению фона в мировом океане, особенно если этот процесс будет растянут на десять лет, однако в хранящейся на территории АЭС воде могут содержаться и другие радионуклиды, гораздо более активные.
Последствия аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года
11 сентября, 14:33Акценты
Мертвая вода ФукусимыВласти Японии не исключили вариант, при котором зараженная вода с АЭС "Фукусима-1" будет просто сброшена в океан. Эксперты называют такие заявления попыткой прощупать почву.
1659134996
Обсудить 5
Земля - РИА НаукаФукусима-1TEPCOЯпонияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
"Вот на что мы способны": Украина губит Трампа
Рубли
Вам отказано: ЦБ серьезно ограничил банки в выдаче кредитов россиянам
Александра Куделина на пляже
Вся правда о жизни женщин, которые перестали стесняться и вышли в интернет
Лента
новостей
Логотип энергетической компании Газпром
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
Китайские моряки на фрегате ВМС Сингапура Stalwart во время военно-морских учений стран АСЕАН
Ноу-хау Сингапура: открыл военную базу США — заведи себе и китайскую
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Выйти из ЕС и не уйти самому. Джонсона обвинили во лжи и беззаконии
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Исхаков Фатхулла
"Пока не оправдают — не умру". Пенсионер 60 лет добивается отмены приговора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
"Длинные руки" Кремля. Куда долетят оперативно-тактические ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния