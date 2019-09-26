Ноу-хау Сингапура: открыл военную базу США — заведи себе и китайскую

Сингапур, стратегически важный город-государство на пути из Тихого океана в Индийский и обратно, согласился на продление договора с США (до 2035 года) об использовании американцами сингапурских баз флота и ВВС. Это было бы не таким уж значимым событием (никто не сомневался, что действие документа будет продлено), если бы не довольно нестандартная реакция СМИ: они рассказывают о растущих военных связях страны… с Китаем.

Трудно, конечно, сравнить штатовские ядерные подлодки и авианосные группы (а они постоянные гости в Сингапуре) с китайско-сингапурскими ритуальными танцами в виде совместных учений. Но соглашение с США — старое, от 1990 года, при том что и до того американские ВМС и ВВС были как дома в этой стране. Зато договор с Китаем — от мая текущего года.

Его подписал новый министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время визита в Сингапур на региональную конференцию по стратегической безопасности. Соглашение и подразумевает совместные морские учения в следующем году. Кстати, Китай проводит аналогичные маневры со всеми десятью странами АСЕАН.

Эксперты единодушны: главный смысл документа — продемонстрировать, что у Сингапура есть военное сотрудничество с Китаем параллельно таковому с США, и подчеркнуть, что страна традиционно не становится на какую-то одну сторону в глобальных стратегических противостояниях. Они сразу вспомнили слова покойного ныне отца-основателя Сингапура, Ли Куан Ю, не исключавшего, что когда-нибудь там рядом будут находиться военные базы Китая и США.

© AFP 2019 / Roslan Rahman Министр обороны Сингапура Нг Енг Хен и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи в Сингапуре © AFP 2019 / Roslan Rahman Министр обороны Сингапура Нг Енг Хен и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи в Сингапуре

Получается забавная конфигурация. Стандартное оправдание американцев для своего присутствия в Юго-Восточной Азии — необходимость помогать странам региона поддерживать свободу судоходства (и особенно между двумя океанами). Причем среди угроз, по утверждению США, не последнее место занимает Китай.

Однако чем яснее, что Вашингтон напрашивается на большую стратегическую схватку с Пекином, тем заметнее нежелание других стран принимать ту или иную сторону. Эта тенденция видна даже в Европе, а уж в Азии подавно.

Если так пойдет и дальше, то станет очевидно, что время жестких союзов — а оно длилось около 70 лет — прошло. Никому не хочется выбирать "или-или", всем хочется остаться в стороне от конфронтации и посмотреть, как пойдет дело.

Похожий сюжет развивается и в связи с Индией.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выступил перед 50 тысячами этнических индийцев в Техасе. Там же им расточал комплименты Дональд Трамп. Американский президент напомнил, что две страны сближает необходимость бороться с терроризмом, — а это для любых индийцев, конечно, намек на Пакистан.

Выгоды такого совместного мероприятия очевидны. Моди получает поддержку у себя дома, Трамп — в Штатах, где индийская община превышает 2,5 миллиона человек.

Но значит ли это, что Индия (кстати, все более активно закупающая вооружения в США) превращается в члена некоего американского блока или альянса, направленного против России и/или Китая? Ничего подобного.

Вспомним недавний визит Моди в Россию, на Восточный экономический форум во Владивостоке. Там была намечена программа новых закупок российских вооружений, приняты стратегические решения об инвестировании в российский газ и многое другое. Кстати, с Китаем, несмотря на обширный перечень трений, Индия ведет себя точно так же, то есть играет не на одном столе, а на нескольких.

Похожий и не менее интересный сюжет развивается с Пакистаном, премьер-министр которого Имран Хан заявил на днях, что "один из величайших провалов" его страны — это присоединение к США в их войне в Афганистане после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

По его словам, Исламабаду не надо было брать на себя обязательства, которые он не мог выполнить. В итоге терроризм в регионе и в самом Пакистане не уничтожен, у страны много проблем, с той же Индией. Хотя выбор тогда был невелик, поскольку американские дипломаты в буквальном смысле обещали в случае отказа вбомбить Пакистан обратно в каменный век. Но это тогда, а сегодня Исламабад — один из ближайших друзей Пекина, хотя и с Америкой ссориться не спешит.

В общем, опять тот же самый случай нежелания вступать в жесткие альянсы с какой-то одной страной, а на любые попытки принуждения к формуле "если вы не с нами, то против нас" следует реакция уклонения.

Для мировой политики на ближайшие десятилетия это означает, что затеянное Америкой "стратегическое сдерживание" Китая будет идти как минимум со скрипом.

Правила игры предыдущей эпохи были просты: как только ты вводишь против оппонента торговые тарифы и прочие санкции, то естественная реакция (и святая обязанность) твоих союзников — немедленно сделать то же самое. Конечно, полностью изолировать таким путем даже в прошлые годы никого не удавалось, но поделить мир на почти отделенные друг от друга зоны — да.