Титульным спонсором Формулы 1 в Сочи выступил банк ВТБ

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Банк ВТБ выступил титульным спонсором гонки Формула 1 ВТБ Гран-при России, которая проходит на автодроме в Сочи с 26 по 29 сентября, говорится в пресс-релизе банка.

Как отметил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, Сочи уже сейчас можно поставить в один ряд с ведущими автогоночными столицами мира, что является прямым доказательством успеха российского этапа Формулы 1 и значимости этого проекта в глобальном процессе развития профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране.