Титульным спонсором Формулы 1 в Сочи выступил банк ВТБ

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Банк ВТБ выступил титульным спонсором гонки Формула 1 ВТБ Гран-при России, которая проходит на автодроме в Сочи с 26 по 29 сентября, говорится в пресс-релизе банка.
Как отметил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, Сочи уже сейчас можно поставить в один ряд с ведущими автогоночными столицами мира, что является прямым доказательством успеха российского этапа Формулы 1 и значимости этого проекта в глобальном процессе развития профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране.
Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу для гостей российского этапа Формулы 1. Все обладатели билетов смогут бесплатно посетить концерты "Ленинграда", "Мумий Тролля" и "Ночных снайперов", посмотреть авиашоу "Русских витязей", Фестиваль драйва и моторов и поучаствовать во многих других активностях, которые будут организованы в Олимпийском парке Сочи. Кроме того, в рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся гонки молодежных чемпионатов Формулы 2 и Формулы 3. Подробную информацию и детальное расписание можно узнать на официальном сайте Сочи Автодрома, сообщает ВТБ.