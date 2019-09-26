"Кукурузный ястреб": солист Maroon 5 удивил поклонников новым образом

Музыкант выбрил волосы по бокам, а в центре заплел тугие косички, которые покрасил в светлый цвет.

Это не первый раз, когда Адам Левин решается на эксперименты с прической. В мае он уже делал ирокез, о чем поделился с подписчиками в инстаграме.