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РИА Новости
Культура

"Кукурузный ястреб": солист Maroon 5 удивил поклонников новым образом

00:05 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВокалист группы "Maroon 5" Адам Левин
Вокалист группы Maroon 5 Адам Левин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский певец и солист группы Maroon 5 Адам Левин удивил поклонников новым образом. Папарацци "засекли" его с непривычной прической, сообщает Daily Mail.
Музыкант выбрил волосы по бокам, а в центре заплел тугие косички, которые покрасил в светлый цвет.
Сам трехкратный обладатель премии "Грэмми" назвал образ в стиле панк "кукурузным ястребом".
Это не первый раз, когда Адам Левин решается на эксперименты с прической. В мае он уже делал ирокез, о чем поделился с подписчиками в инстаграме.

"Острый", — написал тогда певец.

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