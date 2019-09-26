Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту

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Бей. Беги! Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту

Почему возникло очередное расследование русского допинга и так мала вероятность благополучного вердикта? Что делать, если накажут и как объяснить спортивному сообществу России, что пора задуматься не о том, как скрывать допинг, а как избавиться от него? Обсуждали Денис Косинов, Александр Калмыков и двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов