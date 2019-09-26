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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту

11:05 26.09.2019
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Бей. Беги!
Отстранение РУСАДА - очередная угроза всему российскому спорту
Вчера, 11:05
Почему возникло очередное расследование русского допинга и так мала вероятность благополучного вердикта? Что делать, если накажут и как объяснить спортивному сообществу России, что пора задуматься не о том, как скрывать допинг, а как избавиться от него? Обсуждали Денис Косинов, Александр Калмыков и двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов
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