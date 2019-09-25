Трамп заявил, что поддерживает прозрачность в вопросе о жалобе осведомителя

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в палате представителей, что поддерживает "прозрачность" в том, что касается жалобы осведомителя, настаивает и на прозрачности со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
"Я проинформировал Кевина Маккарти (лидера республиканцев в палате представителей) и всех республиканцев в палате, что я полностью поддерживаю так называемую информацию осведомителя, но также настаиваю на прозрачности от Джо Байдена и его сына Хантера насчет миллионов долларов, которые были быстро и легко выведены с Украины и из Китая. Кроме того, я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и попытались вынудить нового президента сделать то, что они хотели, политической угрозой", - написал Трамп в Twitter.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.