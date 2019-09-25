Лавров пригласил марокканского коллегу посетить Россию

НЬЮ-ЙОРК (ООН), 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего марокканского коллегу Насера Буриту посетить Россию.
"Ещё раз благодарю вас за гостеприимство, проявленное вами в начале года. Ожидаем ответного визита в любое время", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Марокко.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров посещал Марокко с рабочим визитом в ходе турне по странам Магриба в январе этого года.