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РИА Новости

Лавров пригласил марокканского коллегу посетить Россию

23:53 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК (ООН), 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего марокканского коллегу Насера Буриту посетить Россию.
"Ещё раз благодарю вас за гостеприимство, проявленное вами в начале года. Ожидаем ответного визита в любое время", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Марокко.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров посещал Марокко с рабочим визитом в ходе турне по странам Магриба в январе этого года.
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74-я сессия Генассамблеи ООНМИД МароккоСергей ЛавровМИД РФМароккоООНРоссияВ мире
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