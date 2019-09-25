Хантсман заберет в США валенки, которые надевал после крещенского купания

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что заберет в США валенки, которые надел после крещенского купания.

В январе 2018 года Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Вместе с послом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще семеро мужчин из посольства и две женщины. Позже в одном из интервью Хантсман пошутил, что обогнал президента РФ Владимира Путина в количестве погружений в воду на Крещение и выполнил ритуал "правильно".

Говоря о воспоминаниях и сувенирах, которые он заберет после отъезда из России Хантсман заявил, что увезет "пару шишек, которые набил, налаживая отношения между странами".

"Но также и предметы искусства, которые мы купили в ходе поездки во Владимир, эти картины будут в нашем доме в Соли-Лейк Сити. Я также собираюсь взять с собой валенки, в которых я был до и после крещенского купания. До этого мне не приходилось нырять в прорубь и я никогда не забуду этот опыт. Ценность этих валенок для меня не материальна, но с ними связано очень много эмоций. Это особый сувенир", - сказал посол в видеоролике, размещенном в сети Instagram

Супруга Хантсмана, Мэри Кэй Хантсман, рассказала, что она с собой увезет воспоминания о звоне колоколов соседней со Спасо Хаус церкви. "Эти прекрасные колокола звонил почти каждый час, я бы хотела, чтобы воспоминание осталось со мной навсегда", - сказала она.