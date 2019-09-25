Русская церковь за границей отпразднует вековой юбилей в Германии в 2020 г

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Торжества по случаю 100-летия Русской православной церкви за границей пройдут в июне 2020 года в Германии, в связи с этим состоится и Архиерейский собор РПЦЗ, сообщается в среду на сайте Московского патриархата.

"Выслушав отчеты предсоборной комиссии и архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, председателя юбилейной комиссии, готовящей торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Церкви, Архиерейский Синод подтвердил прежнее решение о проведении Архиерейского собора в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в баварском Бухендорфе в июне 2020 года. К Архиерейскому собору будут приурочены торжества Германской епархии, посвященные 100-летию Русской Зарубежной Церкви", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата.

Заседание Архиерейского Синода РПЦЗ прошло в Нью-Йорке 23 сентября, его возглавил первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.