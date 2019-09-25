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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Русская церковь за границей отпразднует вековой юбилей в Германии в 2020 г

23:31 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПервоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион
Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Торжества по случаю 100-летия Русской православной церкви за границей пройдут в июне 2020 года в Германии, в связи с этим состоится и Архиерейский собор РПЦЗ, сообщается в среду на сайте Московского патриархата.
"Выслушав отчеты предсоборной комиссии и архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, председателя юбилейной комиссии, готовящей торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Церкви, Архиерейский Синод подтвердил прежнее решение о проведении Архиерейского собора в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в баварском Бухендорфе в июне 2020 года. К Архиерейскому собору будут приурочены торжества Германской епархии, посвященные 100-летию Русской Зарубежной Церкви", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата.
Заседание Архиерейского Синода РПЦЗ прошло в Нью-Йорке 23 сентября, его возглавил первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.
Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) – самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России. 17 мая 2007 года в Москве в Храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с РПЦ.
Архиепископ Хариупольский Иоанн Реннето
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь за границейРусская православная церковьМоскваГерманияРоссиярелигияВ мире
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