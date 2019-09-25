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РИА Новости

Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде

23:20 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоезд в московском метрополитене
Поезд в московском метрополитене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Поезд в московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, где была найдена неисправность, возгорания не было, угрозы безопасности пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
Ранее в СМИ появилась информация о задымлении в поезде на станции метро "Динамо", следовавшем в сторону "Ховрино".
"На северном участке Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, не принятый метрополитеном. У него была выявлена техническая неисправность. Никакого возгорания не было", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что состав убран с линии и передан специалистам компании-производителя для детального разбора под контролем представителей метро.
"Пассажиров в составе не было и никакой угрозы для безопасности остальных пассажиров метро также не было. Состав незамедлительно убрали с линии, однако интервалы были временно увеличены", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в депо состав уже ждут представители производителя для детального разбора произошедшего под контролем специалистов метро.
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