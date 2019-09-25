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РИА Новости

Япония намерена сотрудничать с Россией по хозяйственной деятельности

23:17 25.09.2019 (обновлено: 23:18 25.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 26 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая проходит на полях Генассамблеи ООН заявил, что намерен тесно взаимодействовать по вопросу совместной хозяйственной деятельности двух стран.
"Как министр иностранных дел, а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13 сентября, 00:08РИА Новости
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Японский министр также заявил о намерении задать российскому коллеге один вопрос "после того, как представители СМИ покинут этот зал переговоров".
"Мы их не выгоняем, но если вы так хотите... И почему у вас только один вопрос?" – спросил Лавров с улыбкой, после чего журналистов все же попросили покинуть переговорную.
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Тосимицу МотэгиГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНЯпонияРоссияВ мире
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