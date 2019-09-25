Япония намерена сотрудничать с Россией по хозяйственной деятельности

ООН, 26 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая проходит на полях Генассамблеи ООН заявил, что намерен тесно взаимодействовать по вопросу совместной хозяйственной деятельности двух стран.

"Как министр иностранных дел, а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности", - сказал он.

Японский министр также заявил о намерении задать российскому коллеге один вопрос "после того, как представители СМИ покинут этот зал переговоров".