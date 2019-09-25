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РИА Новости

Лавров считает, что Трамп не знал о невыдаче виз российским делегатам

23:01 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что его американский коллега Майк Помпео, так же как и президент США Дональд Трамп не было в курсе того, что посольство США не выдало визы части российской делегации для участия в сессии ГА ООН.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
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"Не сомневаюсь, что это сделали чиновники среднего звена, а ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь Майк Помпео не в курсе этой ситуации", - сказал Лавров.
"В Вашингтоне есть бюрократия, которая взращена на антисоветчине, сейчас - на русофобии, которая хочет переждать любые позитивные нотки, звучащие порой из Белого дома в отношении необходимости налаживать с Россией нормальные отношения", - пояснил министр в интервью газете "Коммерсант".
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Невыдача виз США делегатам из РоссииМайк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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