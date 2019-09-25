Лавров считает, что Трамп не знал о невыдаче виз российским делегатам

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что его американский коллега Майк Помпео, так же как и президент США Дональд Трамп не было в курсе того, что посольство США не выдало визы части российской делегации для участия в сессии ГА ООН.

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

"Не сомневаюсь, что это сделали чиновники среднего звена, а ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь Майк Помпео не в курсе этой ситуации", - сказал Лавров.