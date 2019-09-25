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РИА Новости

Рогозин не поедет в США на заседание Генассамблеи ООН

22:52 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подавал документы на визу в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, но не поедет в Америку из-за активной пусковой компании Роскосмоса.
"Подавали (заявку на визу - ред.), чтобы провести встречу с главами европейских космических агентств на полях Генассамблеи, однако из-за активности по пускам планы были скорректированы и встреча должна состояться в Москве", - сказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
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В прошлом году Рогозин планировал совершить поездку в США, но из-за протестов американских сенаторов поездка не состоялась.
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Генеральная Ассамблея ООНРоскосмосДмитрий РогозинООНСШАВ мире
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