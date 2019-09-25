Рогозин не поедет в США на заседание Генассамблеи ООН

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подавал документы на визу в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, но не поедет в Америку из-за активной пусковой компании Роскосмоса.

"Подавали (заявку на визу - ред.), чтобы провести встречу с главами европейских космических агентств на полях Генассамблеи, однако из-за активности по пускам планы были скорректированы и встреча должна состояться в Москве", - сказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.