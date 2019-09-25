Лавров сообщил, что США отказали Рогозину в выдаче визы

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в списке тех, кому США отказали в выдаче визы руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Отказали в визах десяти нашим сотрудникам. Это только из МИДа. Также отказали Леониду Слуцкому и Константину Косачеву, которые многократно ездили в США, Дмитрию Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве", - сказал Лавров.
"Из наших сотрудников (среди них были и переводчики) практически все, кому отказали, неоднократно ездили на мероприятия различных органов ООН", - добавил замглавы МИД РФ.