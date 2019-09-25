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РИА Новости

Лавров сообщил, что США отказали Рогозину в выдаче визы

22:51 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в списке тех, кому США отказали в выдаче визы руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Отказали в визах десяти нашим сотрудникам. Это только из МИДа. Также отказали Леониду Слуцкому и Константину Косачеву, которые многократно ездили в США, Дмитрию Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве", - сказал Лавров.
"Из наших сотрудников (среди них были и переводчики) практически все, кому отказали, неоднократно ездили на мероприятия различных органов ООН", - добавил замглавы МИД РФ.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииСергей ЛавровДмитрий РогозинООНРоссияСШАВ мире
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