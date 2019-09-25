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РИА Новости

Лавров поблагодарил главу МИД Японии за помощь с визой США для переводчика

22:51 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поблагодарил его за помощь в оформлении американской визы для переводчика в российской делегации.
"Прежде всего, я хотел бы вас искренне поблагодарить за то, что вы сделали возможной эту встречу. Мой коллега, который помогает нам в переводе, не получил бы визу, если бы не помощь японского посольства", - отметил Лавров.
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По его словам, еще три дня назад у российского переводчика не было американской визы.
"Ваши коллеги в посольстве Японии в Москве интересовались, насколько будет возможным нашу встречу организовать с правильным переводом. Наши японские друзья решили вопрос с американцами в один момент - виза была незамедлительно выдана, и сегодня мы имеем возможность полноценно поговорить", - напомнил глава МИД РФ.
Лавров с улыбкой добавил, что российская сторона теперь будет "всегда обращаться к японским коллегам, когда у России будут возникать дополнительные проблемы с американскими друзьями".
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ООНРоссияСШАВ мире
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