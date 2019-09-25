Лавров поблагодарил главу МИД Японии за помощь с визой США для переводчика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поблагодарил его за помощь в оформлении американской визы для переводчика в российской делегации.

"Прежде всего, я хотел бы вас искренне поблагодарить за то, что вы сделали возможной эту встречу. Мой коллега, который помогает нам в переводе, не получил бы визу, если бы не помощь японского посольства", - отметил Лавров.

По его словам, еще три дня назад у российского переводчика не было американской визы.

"Ваши коллеги в посольстве Японии в Москве интересовались, насколько будет возможным нашу встречу организовать с правильным переводом. Наши японские друзья решили вопрос с американцами в один момент - виза была незамедлительно выдана, и сегодня мы имеем возможность полноценно поговорить", - напомнил глава МИД РФ.