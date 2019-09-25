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РИА Новости

Барнаульские власти оценили действия служб при ЧП с жесткой посадкой Boeing

22:48 25.09.2019
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© Фото : группа "Авиационные новости 24" во ВКонтактеЖёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Фото : группа "Авиационные новости 24" во ВКонтакте
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Все службы аэропорта Барнаула, включая спасательные, сработали оперативно после жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр", сообщает министерство транспорта региона.
По данным ведомства, в 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула произошло ЧП.
"Командир воздушного судна, летевшего чартерным рейсом "Барнаул-Камрань" при посадке, после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер незамедлительно объявил тревогу. На борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно. В данный момент в аэропорту работают бригады скорой помощи и психологов. Окончательные причины происшествия устанавливаются специальными службами", - отмечает ведомство.
Минтранс отмечает, что высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Тяжких телесных повреждений при этом никто из граждан не получил. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур.
Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 7 бригад скорой медицинской помощи.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
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