Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T22:47Z
https://ria.ru/20190925/1559136143.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/47/1555274753_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_1d5035b53472a87e0b67de5b500ab79d.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области откроются три новые точки для заправки газом

22:47 25.09.2019
9
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году, заявил губернатор Глеб Никитин на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в среду в Нижнем Новгороде.
В совещании под руководством председателя совета директоров компании "Газпром" Виктора Зубкова приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Государственной думы РФ, крупных компаний с государственным участием, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, финансовых организаций.
Города России. Нижний Новгород
16 сентября, 18:46Нижегородская область
Нижегородцы выбрали проекты, которые реализуют за счет областного бюджета
"Нижегородская область активно участвует в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств. С участием федерального финансирования в этом году планируется ввод 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и 1 модуля на многотопливной заправке", - сказал глава региона.
Он отметил, что регион направил в минэнерго России заявку на софинансирование из федерального бюджета в размере более 120 миллионов рублей в 2019 году. "Мы также подали заявку на 2020 год. Она предполагает строительство четырех объектов с объемом субсидии в 160 миллионов рублей", - добавил Никитин.
Еще одной мерой поддержки в регионе является предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в случае строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Никитин уточнил, что сейчас в регионе действует 5 объектов заправки природным газом публичного доступа и 2 корпоративные заправки.
Губернатор также отметил, что еще одним направлением работы по расширению рынка газомоторного топлива является перевод транспорта и техники на использование природного газа в качестве моторного топлива.
"В целом по области сейчас на компримированном природном газе работает 461 автобус. До конца 2019 года мы планируем закупку ещё 200 автобусов, работающих на природном газе, для Нижнего Новгорода. Также предусмотрены налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%", - сказал Никитин.
Он подчеркнул, что увеличение парка транспорта и расширение заправочной сети привели к увеличению объёма реализации компримированного природного газа на заправках публичного доступа. "В период с 2014 года по первое полугодие 2019-го неизменно возрастал объём реализации. По прогнозам, в 2019 году объём реализации природного газа будет выше 21 миллиона кубических метров. В 2018 году реализация составила 14 миллионов", - добавил губернатор.
Конфорка газовой плиты
17 сентября, 13:05Нижегородская область
В Нижегородской области 13 поселков получат газ по программе развития АПК
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская область
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин открыл детский технопарк "Кванториум ГАЗ" на Горьковском автозаводе
РИА
Новости
Нижний Новгород
В Нижегородской области пройдет форум "Национальное развитие"
Тепловая станция Некрасовка в Москве
Минэнерго РФ обсуждает изменение отбора правкомиссией проектов ТЭС
Здание телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
Грузинская телекомпания "Рустави 2" начала вещание после смены владельцев
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
"Наш друг Путин". Что Мадуро ищет на "российской родине"
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Омбудсмен: соцсети помогли предотвратить нападение на кировскую школу
Пачки денег
Житель Чебоксар заплатит 200 тысяч рублей штрафа за взятку директору школы
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Россия может вложить в горнорудные проекты в Венесуэле миллиард долларов
Ракета-носитель Восток, установленная перед музеем космонавтики в Калуге
Калужская область представляет на турвыставке в Белоруссии свой бренд
Ребенок за игрой
В Ульяновской области открыли новое производство игрушек
Подготовка к обеду в детском саду
Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
СК расследует массовое отравление учащихся православной женской гимназии
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Четыре новых производства откроются на "Танеко" до конца года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния