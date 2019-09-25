В Нижегородской области откроются три новые точки для заправки газом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году, заявил губернатор Глеб Никитин на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в среду в Нижнем Новгороде.

В совещании под руководством председателя совета директоров компании "Газпром" Виктора Зубкова приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Государственной думы РФ, крупных компаний с государственным участием, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, финансовых организаций.

"Нижегородская область активно участвует в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств. С участием федерального финансирования в этом году планируется ввод 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и 1 модуля на многотопливной заправке", - сказал глава региона.

Он отметил, что регион направил в минэнерго России заявку на софинансирование из федерального бюджета в размере более 120 миллионов рублей в 2019 году. "Мы также подали заявку на 2020 год. Она предполагает строительство четырех объектов с объемом субсидии в 160 миллионов рублей", - добавил Никитин.

Еще одной мерой поддержки в регионе является предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в случае строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Никитин уточнил, что сейчас в регионе действует 5 объектов заправки природным газом публичного доступа и 2 корпоративные заправки.

Губернатор также отметил, что еще одним направлением работы по расширению рынка газомоторного топлива является перевод транспорта и техники на использование природного газа в качестве моторного топлива.

"В целом по области сейчас на компримированном природном газе работает 461 автобус. До конца 2019 года мы планируем закупку ещё 200 автобусов, работающих на природном газе, для Нижнего Новгорода. Также предусмотрены налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%", - сказал Никитин.