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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Лавров назвал роль Зеленского в взаимном освобождении задержанных решающей

22:44 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц чуть-чуть оздоровило отношения между Россией и Украиной, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
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Как отметил министр, учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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