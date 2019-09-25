МИД прокомментировал "доказательства" США против России по ряду инцидентов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя утверждения США о "неопровержимых доказательствах" у властей Соединенных Штатов в адрес России по инциденту в Солсбери и другим темам:

"Они говорят, что и по Солсбери у них неопровержимые доказательства, и по Восточной Думе, и по многим другим сюжетам. Но как только ковырнешь, там сплошная пустота", - сказал Лавров интервью газете "Коммерсант"

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.