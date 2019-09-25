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РИА Новости

Лавров обвинил ЕС в попытке отвадить восточных партнеров от России

22:40 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ЕС с помощью своей стратегии по Центральной Азии и проекта "Восточное партнерство" хочет "отвадить" восточных и центральноазиатских партнеров от России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В интервью газете "Коммерсант" Лавров отметил, что "сейчас вслед за "Восточным партнерством" ЕС двигает программу для Центральной Азии, составленную также без учета интересов России и объединяющих нас связей в истории, экономике, традициях, культуре, человеческих отношениях, вопросах безопасности, поскольку там наши союзники и стратегические партнеры".
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"По нашим данным, сейчас пытаются сделать смычку между "Восточным партнерством", в котором участвует европейские и закавказские республики бывшего СССР, и новой стратегией ЕС по Центральной Азии. Когда разрабатываются такие крупные проекты, даже в потенциальном режиме, ничего нельзя утаить. Мы знаем, что цель стоит однозначная – отвадить восточных и центральноазиатских партнеров от России, как можно больше ослабить наши связи и постараться внедрить свои подходы к организации жизни, решению политических проблем, участию в международных делах на основе лекал, которые устраивают ЕС", - сказал министр.
Лавров отметил, что это к вопросу о том, что есть международное право, а есть концепция "миропорядка, основанного на правилах". "Я буду подробно говорить об этом на Генассамблее ООН. Это системный феномен", - подчеркнул министр.
В середине июня Совет ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией, в которой выражена готовность ЕС к заключению и реализации соглашений о расширенном партнерстве со странами региона и активизации сотрудничества в целях содействия миру в Афганистане. Первая стратегия была принята в 2007 году.
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