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РИА Новости

Лавров: в закрытых дипобъектах в США проводились спортивные мероприятия

22:38 25.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. 11 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. 11 сентября 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на дипобъектах РФ в США проводились спортивные мероприятия; он лично играл там в футбол против сборной чилийского постпредства.
В интервью газете "Коммерсант", говоря о дипсобственности в Нью-Йорке и Вашингтоне, он рассказал, что "там регулярно проводились спортивные мероприятия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью России в США "грабежом"
"Я лично там играл в футбол против сборной постпредства Чили. Капитаном был постпред, который потом стал министром", - добавил министр.
" Вместе ходили в сауну, парились, был фуршет", - сказал он . "Такое шпионское гнездо - серьезное", - добавил министр .
В 2016 году администрация Барака Обамы распорядилась о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов. Как утверждает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.
Консульство России в Сан-Франциско
26 апреля 2018, 18:25Радио Sputnik
"США оглохли на все три уха". Эксперт о ситуации с дипобъектами РоссииМосква настаивает на возврате шести объектов российской дипсобственности в США. Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг дипломатических объектов РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения фантастическими.
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Сергей ЛавровМИД РФЦентральное разведывательное управлениеКоммерсантъФедеральное бюро расследований СШАБарак ОбамаМоскваРоссияСШАВ мире
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