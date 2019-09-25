Лавров: в закрытых дипобъектах в США проводились спортивные мероприятия

В 2016 году администрация Барака Обамы распорядилась о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов. Как утверждает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.