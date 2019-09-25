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РИА Новости

Лавров заявил, что никогда не встречал "американского шпиона" Смоленкова

22:33 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда в жизни не встречал Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором спецслужб США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
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Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.
"Я его никогда не встречал. И понятия не имею о том, мог он нанести ущерб (России - ред.) или нет. Дело опять же в фактах. Если мы говорим о том, что нужно восстанавливать доверие, то любые подозрения, возникающие в отношении друг друга, должны предъявляться и обсуждаться профессионалами, а не через СМИ", - сказал Лавров интервью газете "Коммерсант".
Лавров также отметил что не знает, мог ли Смоленков знать о переговорной позиции России по каким-то вопросам и, например, передавать американской стороне эту информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером. Был ли Смоленков агентом ЦРУ, Кремлю не известно, отметил пресс-секретарь главы государства.
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