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РИА Новости

Лавров оценил вероятность начала войны из-за кризиса на Ближнем Востоке

22:29 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке можно разрешить только посредством диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
"Наш подход всегда заключается в необходимости разговаривать. Я не вижу какой-либо альтернативы", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности войны на Ближнем Востоке в связи с последними событиями в регионе.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.
"Все это напоминает какую-то нереальную ситуацию, искусственно создаваемую теми, кто не хочет, чтобы на Ближнем Востоке больше не было войны. Мы исходим из очень простой вещи: президент США Дональд Трамп, когда избирался, говорил, что он будет президентом, который покончит со всеми войнами. Уже находясь на этом посту, он подтверждал свою позицию. Наверное, в США и за их пределами, есть люди, которым это не очень нравится", - отметил глава российского МИД.
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Лавров напомнил, что Россия предложила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, которая предполагает объединение всех стран этого региона – прибрежных стран Персидского залива, Ирана, их соседей, пятерки постоянных членов Совбеза ООН, ЕС, ЛАГ, ОИС. "Это предложение на столе. В любом случае, собраться и предъявить друг другу озабоченности лучше, чем голословно обвинять друг друга, говорить "ты это сделал, я уверен", но отказываться от какого-либо диалога", - подчеркнул он.
Кроме того, Лавров отметил, что на днях глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил страны региона к разговору о том, как им жить вместе. "Вот – конкретное предложение. Остальные говорят: либо Иран виноват, либо хуситы, либо ХАМАС, либо Хизбалла… Но каких-либо конструктивных идей не выдвигают. Если следовать логике виновности одной стороны и на этом строить свою политику, наверное, это может до добра не довести", - сказал он.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзООНРоссияСШАВ мире
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