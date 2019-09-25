За медпомощью после жесткой посадки Boeing в Барнауле обратились 49 человек

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 22.00 мск за медицинской помощью обратились 49 человек" - сказал собеседник агентства.
Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk— Пятый канал Новости (@5tv) 25 сентября 2019 г.
По его словам, у госпитализированной женщины, по предварительным данным, диагностирован ушиб почки.
В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно.