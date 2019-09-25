За медпомощью после жесткой посадки Boeing в Барнауле обратились 49 человек

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По состоянию на 22.00 мск за медицинской помощью обратились 49 человек" - сказал собеседник агентства.

По его словам, у госпитализированной женщины, по предварительным данным, диагностирован ушиб почки.