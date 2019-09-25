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РИА Новости

За медпомощью после жесткой посадки Boeing в Барнауле обратились 49 человек

22:21 25.09.2019 (обновлено: 22:46 25.09.2019)
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© Фото : группа "Авиационные новости 24" во ВКонтактеЖёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Фото : группа "Авиационные новости 24" во ВКонтакте
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 22.00 мск за медицинской помощью обратились 49 человек" - сказал собеседник агентства.
По его словам, у госпитализированной женщины, по предварительным данным, диагностирован ушиб почки.
В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно.
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