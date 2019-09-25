Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отказ Белоруссии размещать российскую военную базу – это неприятный эпизод, но главное, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в СМИ неоднократно поднималась тема возможности создания в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны заявили, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал "шумиху" в СМИ вокруг этой темы политической.

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант"

По словам российского министра, Москва тоже не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки, но "это ничего не значит".

"По внешней политике в чистом виде у нас есть Программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - отметил Лавров.

Он также затронул тему того, что Минск не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, и позицию Белоруссии по вопросу о возвращении Крыма в состав РФ.