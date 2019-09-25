Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T22:18Z
https://ria.ru/20190925/1559134675.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155852/44/1558524494_0:149:2878:1768_1036x0_80_0_0_b447c39256210c23b8c7fe1900edda5a.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу

22:18 25.09.2019
16142
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отказ Белоруссии размещать российскую военную базу – это неприятный эпизод, но главное, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в СМИ неоднократно поднималась тема возможности создания в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны заявили, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал "шумиху" в СМИ вокруг этой темы политической.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече глав ОДКБ в Минске. 30 ноября 2017
18 сентября, 08:00РИА Новости
Почему Москва и Минск не окажутся в одной стране
"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
По словам российского министра, Москва тоже не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки, но "это ничего не значит".
"По внешней политике в чистом виде у нас есть Программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - отметил Лавров.
Он также затронул тему того, что Минск не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, и позицию Белоруссии по вопросу о возвращении Крыма в состав РФ.
"Мы никого ни к чему не принуждаем. Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косово, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками", - подчеркнул министр.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
19 сентября, 08:00РИА Новости
Посулы и послы. Почему американские гости зачастили в Минск
5657152474
Обсудить 14
Александр ЛукашенкоСергей ЛавровМИД РФБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Союзник, друг,брат в ключевых вопросах ведет себя как подобает, а не выпендривается там где надо и не надо. Еще те "родственники". Правильно Путин сказал: " Нет ни друзей, ни союзников".
25 сентября, 22:28
llevone2017
7510109
Как бы не доигрался "батька": один "хитросделанный" еле ноги унёс в 14-м...Второй раз могут и не успеть! Даа, с каким....приходится работать...
25 сентября, 22:51
gadukino.2013
5200005
Рекомендуем
Флаги Германии, России и ЕС
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Лента
новостей
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров пообещал резкий ответ на невыдачу США виз российской делегации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния